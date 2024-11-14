網評：中國戰機“中國心”彰顯自主創新實力

中評社北京11月14日電／網評：“中國心”彰顯自主創新實力



來源：大公報 作者；馬浩亮



今年的珠海航展，完美詮釋了中國戰機“心”潮澎湃的恢宏場景。換裝國產發動機的各式戰機，依靠“中國心”提供的強勁動力，充分發揮出卓越性能。特別是殲－35A飛出的絢麗“馬赫環”，與十年前FC－31亮相航展時噴出的黑煙，形成了最鮮明的對比。



航空發動機是戰機的“心臟”，直接關乎戰機作戰性能，被譽為“戰機之心、強軍之魂”。在過往相當長時間內，發動機成為制約中國戰機發展水平的主要短板，也是中國航空產業和國防建設的“心”病。而國防科技的特殊性，又注定了其不能依賴外來力量，必須通過自主創新，才能掌握軍事博弈的主動權。



今年航展首次亮相的“九天”重型無人機，刷新無人智能精確打擊與火力支援新路徑，離不開渦扇－9“秦嶺”發動機。殲－20從最初使用俄製發動機，到實現國產化，再到如今換裝渦扇－15“峨眉”發動機，真正實現了五代機的“4S”性能，即超音速巡航、超隱身性能、超視距作戰、超感知能力，達至飽和戰力，與外軍五代機一較高下。再如，福建艦航母未來的艦載機陣容中，內地軍事專家普遍認為，殲－35的“心臟”是渦扇－13“泰山”發動機，未來還將換裝更強的渦扇－19“黃山”發動機；殲－15T裝配渦扇－10“太行”發動機；教－10教練機配置渦扇－17“岷山”發動機；直－20J艦載直升機，安裝的則是渦軸－10。渦扇－18、渦扇－20將用於轟－6K戰略轟炸機和運－20戰略運輸機。可以說，發動機是打造“戰略空軍”的基礎。



越來越強大的戰機方陣，正是得益於功能齊備、體系完整的航空發動機方陣。這其中的密碼就是“科技強軍、改革創新”。2016年整合力量，專門組建“中國航空發動機集團”，成為牽引推進行業發展的龍頭，新型舉國體制令國產航空發動機發展進入了前所未有的快車道，信息技術、新型材料、精密製造、工藝標準、系統控制等難關一一攻克。



如今，“峨眉”“秦嶺”“太行”“泰山”“黃山”等發動機，構成“萬山磅礴”的壯闊圖景，有力支撐了陸海空各式戰機搏擊長空，高飛遠航。這也為踐行創新驅動戰略，在其他領域克服“卡脖子”難題，樹立了典範，增強了自信。