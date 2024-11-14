網評：發揮主力軍作用　貢獻香港工商界力量

中評社北京11月14日電／網評：發揮主力軍作用 貢獻工商界力量



來源：大公報 作者：蔡冠深



早前，中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室在深圳召開2024年香港工商界人士座談會，夏寶龍主任在會上向香港工商界明確提出“六個需要”，強調香港不能僅靠傳統優勢“一招鮮、吃遍天”，必須銳意改革，主動作為，在變局中打開香港新天地。



世界正處於百年未有之大變局，外圍環境充滿挑戰，香港須識變求變，積極應對轉型挑戰，開拓新發展領域，才能讓經濟重拾活力。夏主任的講話不但體現出中央對香港的高度關心和重視，更為工商界指明發展方向、堅定信心。香港工商界必須乘著三中全會積極推進全面深化改革發展的東風，抓緊內地經濟發展的重大機遇，更好融入國家發展大局，以自身所長、貢獻國家所需，不負中央信任和期望。



助力香港鞏固國際化優勢



當前環球政經形勢日益複雜，香港工商界必須充分利用豐富的國際經驗和商貿網絡，繼續強化“超級聯繫人”和“超級增值人”角色，發揮聯繫國家與世界的橋梁功能。過去一年多以來，香港中華總商會聯同其他商會，以幾乎每月一個團的頻率，積極組織香港和內地工商代表團出訪日、韓、歐盟、東盟和中東地區十多個國家，與多國工商部門和社團簽署合作協議，推動他們來港設立辦事處，並推動成立了阿聯酋中華工商總會，擴大了華商在區域經貿合作的影響力。去年開始，中總擔任未來六年世界華商大會的秘書處，致力增強全球華商與祖國之間的聯繫和團結，共同探索RCEP以至“一帶一路”市場發展商機。



國家主席習近平提出，“推動中國製造向中國創造轉變、中國速度向中國質量轉變、中國產品向中國品牌轉變。”香港可以打造國際級的品牌中心，改善產業結構，助力國家品牌增強在國際舞台上的話語權和影響力。本人建議，特區政府可在中央的支持下，探討推動香港申辦“世界品牌日”，並以香港作為活動的永久性舉辦地，通過舉辦一系列節慶、研討、測評和展銷活動，擴大中國品牌在全球的影響力和競爭力。此外，在香港註冊成立的國際品牌科學院將與高校合作，共建品牌研究、檢測、評級機構，推動香港構建國際品牌評價體系，發表以香港冠名的各類產品排行榜單。



特區政府可積極探討進一步加強與大灣區其他城市的制度銜接，落實大灣區產品統一認證和品質檢測標準，並建設跨境供應鏈管理中心，為構建大灣區健全產業鏈、供應鏈提供“一條龍”專業配套服務。特區政府也可以與灣區其他城市加快構建創新產業體系，將灣區建設成引領國家高質量發展的重要動力源。

