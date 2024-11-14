香港國際金融中心致力提升含“科”量

中評社北京11月14日電／據新華社報導，金融中心指數排名升到全球第三、恒生指數重上2萬點、香港私募基金管理資本額位列亞洲第二、2024年前10個月有54家新上市公司……最近一段時間香港金融界利好信號頻傳。



業內人士認為，面對種種挑戰，香港持續改革，探索轉型，尋求方法提升國際金融中心地位，這將讓香港國際金融中心含“科”量更高，前景更加多元。



業態轉型 開拓新方向



在產業升級、消費升級、新質生產力引領高質量發展的大背景下，香港金融市場也正經歷一場“變革”。



金融界人士認為，由於傳統金融市場已較為飽和，如果香港停留在傳統模式裡，增長空間顯然有限，效率也不易提高。因此，採用新科技、開拓新市場，將為香港發展帶來新動力，成為香港金融市場發展的新方向。



中共二十屆三中全會通過的《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》提出，發揮“一國兩制”制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位。



為了鞏固提升香港國際金融中心地位，香港特區行政長官李家超今年10月在最新一份施政報告中提出持續優化“互聯互通”機制，提供更多以人民幣計價的投資產品，鼓勵更多上市公司增加人民幣股票交易櫃台，擴大人民幣債券發行，豐富離岸投資者投資在岸債券的流動性管理相關配套等。



在強化國際資產及財富管理中心地位方面，李家超表示，特區政府會全力推動更多環球資金在港管理，包括促進私募基金透過港交所開拓新銷售渠道、“一帶一路”主權基金合作、優化“新資本投資者入境計劃”等。

