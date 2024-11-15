羅祥喜：新變局下兩岸文化交流更顯重要

中評智庫基金會秘書長羅祥喜（中評社 海涵攝） 中評社北京11月15日電（記者 海涵）中評智庫基金會秘書長羅祥喜在11月12日北京舉行的第十屆中華文化論壇“中華民族共同體：理論內涵和時代價值”學術專場發言時表示，台灣民進黨持續執政疊加美國特朗普當選，兩岸關係更趨複雜嚴峻，兩岸文化交流將更顯重要。



羅祥喜說，特朗普將重返白宮，美國的內外政策都會有不少變化，並可能對全球和區域政治發展造成重大影響。就台灣來說，社會的焦慮和“疑美”情緒明顯上升，主要是擔心台灣被美國予取予求，承受不起美國的“獅子大開口”，甚至被美國“賣掉”或“交易”掉，或像烏克蘭那樣遲早被美國放棄。為了應對特朗普上台後的新變局，民進黨當局可能不改“倚美抗中”立場，一條路走到黑，結果可想而知；但若能認真思考並推動兩岸關係的緩和與改善，則可能出現另一番景象。



羅祥喜說，支持兩岸交流，期待兩岸和平發展，本來就是台灣的主流民意訴求。特朗普當選後，台灣的主流民意特別是政治精英更認為“倚美抗中”走不通，改善兩岸關係才有和平、才是正道。



羅祥喜表示，中華文化是兩岸最基礎也是最根本的連接，台灣同胞的中華文化基因是無法去除的。如果民進黨當局真的有意改善兩岸關係，中華文化可以成為化解台海僵局的鑰匙和切入口，只要承認兩岸共同的文化屬性，承認兩岸都是中華民族，就可以坐下來尋求解決問題的辦法，比如從支持和推動兩岸教育文化交流入手，減少不必要的限制，累積互信，顯然有助於兩岸關係的緩和與改善。

