海關總署：全力打擊槍支爆炸物品走私

中評社北京11月14日電／據新華網報導，公安部14日舉行新聞發布會，通報2024年全國開展打擊整治槍爆違法犯罪專項行動舉措和取得成效情況。海關總署口岸監管司副司長章濤在會上表示，全國海關有針對性地加大口岸監管查緝力度，保持執法高壓態勢，全力打擊槍支爆炸物品走私。



一是強化風險分析研判。聚焦重點國別（地區）、熱點事件，建立並動態維護高風險要素“負面清單”，提升正面防控質量，提高口岸監管查驗針對性。



二是強化口岸實際監管。充分發揮非侵入式機檢查驗設備效能，對來自重點國家（地區）、重點口岸的貨物、物品加強機檢檢查；深化智能審圖系統應用，不斷提升智能審圖對槍支及散件的智能識別範圍和精準性。2024年1至10月份，全國海關口岸監管部門在進出境環節共查發槍支情事588起，其中，查獲火藥動力槍8支，氣動力槍32支，槍支零部件4361件。



三是提升口岸監管查緝能力。組織開展專題業務培訓。收集整理海關涉槍爆查緝經驗和典型案例，下發各直屬海關，實現查緝經驗共享。組織開展全國海關口岸監管系統機檢審像崗位業務練兵和技能比武，全面提升口岸一線關員對槍支爆炸物品的查緝能力和水平。四是保持打私高壓態勢。深化破案攻堅，堅持“打團夥、摧網絡”的工作思路，不斷總結戰術戰法，探索“聯合研判、集中收網、滾動打擊”的緝槍工作模式，嚴厲打擊槍爆物品走私違法犯罪行為。



章濤表示，目前，從海關查獲的槍爆物品情況來看，走私風險依然存在，並呈現兩方面特徵：一是“化整為零”走私手法占據主流。二是走私來源地呈聚集性。對此，海關將採取針對性措施，切實提高口岸查緝能力，進一步強化與公安、郵政等單位的聯繫配合，推動形成管控合力，嚴厲打擊槍爆物品通過走私渠道流入我國。