公安部：網絡制販槍爆物品違法犯罪行為活躍

中評社北京11月14日電／據新華網報導，公安部14日舉行新聞發布會，通報2024年全國開展打擊整治槍爆違法犯罪專項行動舉措和取得成效情況。公安部治安管理局副局長亓希國在會上表示，任何單位和個人利用網絡發布製作或者銷售槍爆物品信息，傳授制槍制爆犯罪方法，設立用於製作或者銷售槍爆物品的網站、通訊群組均涉嫌違法犯罪，公安機關將依法予以查處，構成犯罪的將依法追究刑事責任。



亓希國表示，近年來，網絡制販槍爆物品違法犯罪行為較為活躍，網上有不少人員非法發布、傳授制槍制爆犯罪方法，非法買賣槍支配件及制爆原料，網絡已成為槍爆違法犯罪的重要滋生地。



亓希國指出，為加強對互聯網危險物品信息發布的管理，規範危險物品從業單位信息發布行為，淨化網絡環境，保障公共安全，早在2015年，公安部就會同國家網信辦等6部門聯合制定了《互聯網危險物品信息發布管理規定》。規定所指危險物品包括槍支彈藥、爆炸物品、劇毒化學品、易制爆危險化學品和其他危險化學品、放射性物品、核材料、管制器具等危及人身安全和財產安全的物品。依據規定，危險物品從業單位依法取得互聯網相關許可或者備案後，僅可以在本單位網站發布危險物品信息，禁止個人在互聯網上發布危險物品信息，禁止任何單位和個人在互聯網上發布危險物品製造方法的信息。互聯網企業應當切實履行主體責任，加強對其用戶發布的信息的管理，定期對發布信息進行巡查，對違法違規發布或者傳輸危險物品信息的，應當立即停止傳輸，採取消除等處置措施。



“在此，特別需要提醒的是，互聯網不是法外之地，任何單位和個人應當對其使用網絡的行為負責。”亓希國表示，對法律、法規禁止發布或者傳輸的槍爆物品信息，互聯網企業未按有關部門要求停止傳輸、採取消除等處置措施的，公安機關將會同有關部門依據《網絡安全法》等法律法規責令改正，並依法予以行政處罰。任何單位和個人利用網絡發布製作或者銷售槍爆物品信息，傳授制槍制爆犯罪方法，設立用於製作或者銷售槍爆物品的網站、通訊群組均涉嫌違法犯罪，公安機關將依法予以查處，構成犯罪的將依法追究刑事責任。

