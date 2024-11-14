特朗普回朝　歐洲經濟迎“生死存亡時刻”

特朗普向德國車企施壓，要求其將生產線搬到美國。（圖源：路透社） 中評社北京11月14日電／據大公報轉《華爾街日報》報導：美媒11日指出，特朗普再次當選美國總統，依賴出口的歐盟將受到打擊，歐洲經濟面臨“生死存亡時刻”。



美國是歐盟和德國最大的商品出口市場，藥品、機械和汽車位居出口榜首。特朗普在競選期間提出對所有進口商品徵收10%至20%的關稅。智庫德國經濟研究所估計，到2028年，此類措施可能導致德國經濟規模縮減1.2%至1.4%。



特朗普贏得美國大選後，寶馬、雀巢、聯合利華等歐洲企業市值顯著縮水。特朗普10月在美國佐治亞州舉行競選集會時曾公開敦促德國汽車製造商在美國建廠，並表示：“如果你不在這裡生產產品，你將不得不支付關稅，非常高的關稅。”



寶馬董事長齊普策強調，寶馬在美國南卡羅來納州有一家工廠，可以在一定程度上免受潛在關稅的影響。大眾汽車、梅賽德斯─奔馳分別在田納西州和亞拉巴馬州設有工廠。空中巴士、西門子、巴斯夫、雀巢和聯合利華等歐洲企業同樣在美國國內為美國市場提供服務。然而，滿足特朗普的所有要求並非易事。空巴A330和A350寬體飛機在法國組裝，大眾汽車最暢銷的車型在墨西哥製造。大多數歐盟企業仍選擇在歐洲本土生產高性能車型，再出口至美國。