朔爾茨面臨不信任投票　德國政壇地震

中評社北京11月14日電／據大公報報導：德國社民黨12日宣布，德國總理朔爾茨將於12月在聯邦議院（議會下院）發起不信任投票。社民黨、綠黨和自民黨組成的“紅綠燈政府”日前解體，領導少數派政府的朔爾茨恐難通過不信任投票，原定於明年9月28日舉行的聯邦議院選舉很可能將提前至明年2月23日。德媒指出，政壇動蕩意味著2025年財政預算案和其他經濟政策更難通過，本就陷入困境的德國經濟將再次受到打擊。



德國聯邦議院社民黨黨團主席米策尼希12日表示，朔爾茨將於12月發起不信任投票，投票日期定於12月16日。朔爾茨上周以“缺乏合作的信任基礎”為由解除自民黨主席林德納的財政部長職務，隨後自民黨宣布退出執政聯盟。目前社民黨和綠黨組成的少數派政府雖可以運作，但由於在聯邦議院席位不過半，任何新法案都必須尋求在野黨支持。



朔爾茨很難獲得過半支持票從而通過不信任投票。根據社民黨和在野黨聯盟黨達成的協議，在未能通過不信任投票的情況下，朔爾茨將建議總統施泰因邁爾解散議會，並將原定於明年9月28日舉行的聯邦議院選舉提前至明年2月23日。德國電視二台8日公布的民調顯示，84%的受訪者支持提前大選。如果立即舉行大選，基民盟和基社盟組成的聯盟黨以33%的支持率居首位，其次是獲18%受訪者支持的極右翼政黨德國選擇黨。社民黨、綠黨和自民黨的支持率分別為16%、12%和3%。



德2025年預算案增變數



2021年“紅綠燈政府”組建之初便埋下分裂隱患，社民黨和綠黨立場偏左，自民黨則屬於經濟自由派，基本政治理念不同。面對新冠疫情、俄烏衝突等重大事件的衝擊，德國能源價格暴漲，經濟增長停滯，“去工業化”速度加快。德媒指出，“紅綠燈政府”已成為聯邦德國歷史上最不受歡迎的一屆政府。今年9月德國東部三州舉行地方選舉，執政聯盟在其中兩州慘敗，選擇黨則首次贏得州議會選舉，極右翼勢力影響力提升。



在這種情況下，執政聯盟內部矛盾迅速激化。導致執政聯盟瓦解的導火索是自民黨和社民黨在2025年財政預算案和其他經濟政策上的分歧。林德納近期提出一份政策文件，要求嚴格執行憲法“債務煞車”條款、削減福利保障項目，社民黨則希望抬高債務上限、加大政府投資以刺激經濟增長。