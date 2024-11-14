華府續軍援以色列　“最後通牒”淪為空談

中評社北京11月14日電／據大公報綜合《華盛頓郵報》、路透社報導：美國曾對以色列下“最後通牒”，要求其在30天內採取措施應對加沙地帶人道主義危機，否則將減少對以軍援。12日是美國給出“整改期限”的最後一天，8家國際援助組織聯合發表報告，指責以色列的行為令加沙人道主義狀況顯著惡化。美國國務院發言人帕特爾卻聲稱，以色列已“取得進步”，因此美方不會限制對以色列運輸武器。



帕特爾稱，以色列在允許人道主義物資運入加沙方面“取得進步”。但樂施會、救助兒童會等8家國際援助組織在報告中表示，對於美國提出的19項改善措施，以色列沒能實現任何一條。報告指出，加沙人道主義狀況顯著惡化。據美媒報導，加沙最北部已有超過一個月沒有食物運入。在加沙南部，數百輛裝載物資的貨車滯留在邊境口岸。聯合國表示，由於當地局勢混亂、以軍施加限制，他們無法取得並分配這些物資。



13日，以軍空襲加沙北部難民營，造成至少10人死亡，其中包括兒童。以軍12日繼續空襲黎巴嫩中南部和首都貝魯特南郊等地，炸死33人。黎巴嫩真主黨發射導彈和火箭彈回擊，造成以方2人死亡。



土耳其總統埃爾多安13日表示，土耳其已與以色列斷絕關係。埃爾多安強調，土耳其對以色列的暴行做出了最強烈的回應。今年5月初，土耳其宣布，由於以色列不斷加劇加沙人道主義災難，土方暫停與以色列的所有進出口貿易活動。