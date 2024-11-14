摩納哥駐華大使：中國是最重要的市場之一

中評社北京11月14日電／據人民日報報導，11月5日，第七屆中國國際進口博覽會（以下簡稱“進博會”）在滬盛大開幕。進博會期間，摩納哥展館吸引了許多中國企業和觀眾的關注。摩納哥駐華大使馬思頌在接受人民網專訪時說：“對摩納哥而言，進博會是一個非常重要的交流展示平台，能夠展示我們這個國家，讓更多中國人瞭解摩納哥。”



此次展會是摩納哥繼2019年首次參展後的第三次亮相。馬思頌表示，今年的參展企業數量大幅增加，涵蓋了從可再生能源和生態保護到食品飲料、珠寶設計及文具等多個行業，充分體現了摩納哥經濟的多元化，展現出該國在可持續發展、文化藝術、商業合作等方面的多樣性與活力。“摩納哥的企業與中國的合作正在快速增長，這反映出中國市場的巨大吸引力和摩納哥企業對中國的興趣。”



摩納哥與中國的經濟合作不斷深化。馬思頌指出，摩納哥雖然是一個小國，但其企業在高端旅遊、酒店管理、餐飲服務等領域享有盛譽，且在中國市場有著良好的聲譽與合作基礎，“展館的目標之一就是為企業創造與中國合作的新機會，同時加強已有合作。”



摩納哥與中國在生態環保方面互動頻繁。馬思頌表示，阿爾貝二世親王基金會北京代表處與中國環保組織通力合作，共同致力於保護生物多樣性、應對氣候變化和海洋污染等全球性挑戰。