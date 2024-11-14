駐國家發改委紀檢監察組舉辦培訓班集體充電

中評社北京11月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，11月4日至8日，中央紀委國家監委駐國家發展改革委紀檢監察組舉辦綜合監督單位內設紀檢機構負責同志及業務骨幹培訓班，110餘名紀檢幹部齊聚一堂，在學習交流中增長知識、磨礪本領。



“把大家請過來集中培訓，目的是深入學習貫徹黨的二十屆三中全會和中央紀委三次全會精神，推動駐在單位各級內設紀檢機構把思想和行動統一到習近平總書記和黨中央決策部署上來，增強使命擔當、錘煉能力本領、交流借鑒經驗，與駐委紀檢監察組一起，發揮好監督專責作用，推動全面從嚴治黨向縱深發展。”開班式上，駐國家發展改革委紀檢監察組組長孫懷新開宗明義。



從學習貫徹習近平總書記關於黨的自我革命的重要思想，到推動“兩個責任”貫通協同、強化巡視整改監督，再到執紀審查工作實務、監督工作實踐探索、證據的收集與審核、違紀違法犯罪行為比較分析……此次培訓班的課程設置系統全面、重點突出、聯繫實際，既體現政治性、理論性，又突出指導性、實用性。在授課教師方面，有來自中央和國家機關紀檢監察工委、中國紀檢監察學院的行家里手，也有駐國家發展改革委紀檢監察組的精兵強將。



幾堂課下來，國家統計局貴州調查總隊紀檢組組長李寨的筆記本里記滿了課上講述的內容。除了用熒光筆劃出重點，她還在課後及時復盤，在關鍵處附上便簽作為補充拓展。“培訓解渴、實用、管用，記錄時唯恐遺漏了任何一處精彩的講解，希望能通過梳理把知識點串聯起來，強化記憶、加深領會。”李寨說。



來自國家統計局天津調查總隊的梁宏娥是今年9月剛到任的紀檢組組長，對她而言，這次培訓班如同一場“及時雨”：“課程的一大特點就是針對性強，緊貼大家正在做的事情。比如巡視整改監督方面，此前自學時對紀檢監察機關和組織部門所擔負責任的關係沒有完全理解透，經過課上老師的點撥，有種撥雲見日的感覺。”