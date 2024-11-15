11月14日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京11月15日電（記者 海涵）外交部發言人林劍11月14日主持例行記者會上並回答中外記者提問，以下是問答全文：



總台央視記者：聯合國拉丁美洲和加勒比經濟委員會近日發布《2024拉美和加勒比地區國際貿易展望》報告顯示，中國是拉美和加勒比地區重要貿易夥伴，也是該地區出口增長最快的市場。2000年至2022年，中拉貨物貿易總額增長35倍，而同期該地區與世界其他地區貿易總額增長4倍。請問發言人如何評價中拉經貿合作？



林劍：互利共贏是中拉關係發展的價值取向。正如聯合國拉加經委會報告顯示，近年來中拉貨物貿易額持續擴大，去年達到4890億美元。今年前三季度，中拉貨物貿易額達到4274億美元，同比增長7.7%，全年有望突破5000億美元。



新世紀以來，中拉貨物貿易額增速遠高於同期拉美和加勒比同世界其他地區增速，凸顯了中拉經濟的高度互補性。得益於反季節優勢，距離中國最遠的智利成為中國第二大鮮果進口來源國，智利車厘子成為中國的明星水果。中國新能源產業鏈也為拉方綠色發展轉型提供更加經濟可及的解決方案。目前，中國在拉美已有5個自貿夥伴，同洪都拉斯簽署了自貿協定早期收穫安排，同秘魯實質性完成自貿協定升級談判。



中拉貨物貿易額高速增長，背後是中拉廣闊的市場和光明的發展前景。中國是全球第二大經濟體和第一大消費市場，中等收入群體已經達到4億，未來有望翻番到8億。拉美和加勒比有6.6億人口，人口結構年輕，經濟發展潛力巨大。中拉互視彼此為發展機遇，相信在雙方共同努力下，中拉貨物貿易還將繼續保持高速增長，實現更高水平的互利共贏。

