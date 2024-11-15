蔡英文計劃下周訪問加拿大？外交部回應

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京11月15日電（記者 海涵）外交部發言人林劍11月14日在例行記者會上表示，中方在台灣問題上的立場是一貫的、明確的，堅決反對任何“台獨”分子以任何名義竄訪中國的建交國。



有記者提問，消息人士稱，台灣前領導人蔡英文計劃於下周訪問加拿大。發言人對此有何評論？



林劍表示，中方在台灣問題上的立場是一貫的、明確的，堅決反對任何“台獨”分子以任何名義竄訪中國的建交國。我們敦促有關國家恪守一個中國原則，以實際行動維護雙邊關係的政治基礎。

