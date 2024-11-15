【
大
中
小
】 【
打 印
】
【 第1頁
第2頁
】
蔡英文計劃下周訪問加拿大？外交部回應
http://www.CRNTT.com
2024-11-15 00:33:06
外交部發言人林劍（中評社 海涵攝）
中評社北京11月15日電（記者 海涵）外交部發言人林劍11月14日在例行記者會上表示，中方在台灣問題上的立場是一貫的、明確的，堅決反對任何“台獨”分子以任何名義竄訪中國的建交國。
有記者提問，消息人士稱，台灣前領導人蔡英文計劃於下周訪問加拿大。發言人對此有何評論？
林劍表示，中方在台灣問題上的立場是一貫的、明確的，堅決反對任何“台獨”分子以任何名義竄訪中國的建交國。我們敦促有關國家恪守一個中國原則，以實際行動維護雙邊關係的政治基礎。
【 第1頁
第2頁
】
【
大
中
小
】 【
打 印
】
相關新聞：
11月14日外交部例行記者會全文
(2024-11-15 00:08:03)
外交部：願同海上鄰國積極探討開展海上合作
(2024-11-12 00:44:30)
11月11日外交部例行記者會全文
(2024-11-12 00:41:02)
外交部答中評：美國唯恐南海不亂！
(2024-11-12 00:09:19)
外交部發言人就黃岩島領海基點基線答記者問
(2024-11-11 16:28:49)
外交部：堅決反對任何形式的美台官方往來
(2024-11-08 00:48:33)
外交部：GMS機制合作成果豐碩展現強大韌性
(2024-11-08 00:47:27)
馬斯克對中美關係是積極因素？外交部這樣答
(2024-11-08 00:12:25)
11月7日外交部記者會全文
(2024-11-08 00:09:57)
外交部回應美國大選結果：對美政策一以貫之
(2024-11-07 01:07:22)