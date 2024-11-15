外交部：菲方引入中導系統是挑釁和危險舉動

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京11月15日電（記者 海涵）菲軍方正考慮嘗試採購“堤豐”中程導彈發射系統，外交部發言人林劍11月14日在例行記者會上就此回答記者提問時表示，菲方引入中導系統這一戰略性、進攻性武器，是配合域外勢力製造地區緊張對立、挑動地緣對抗和軍備競賽的挑釁和危險舉動，是對本國和東南亞各國人民、歷史和地區安全極不負責任的選擇。



據報導，菲律賓武裝部隊發言人稱，菲軍方正考慮嘗試採購“堤豐”中程導彈發射系統，菲國防部長特奧多羅亦稱“打算獲得此種能力”，並稱該系統能夠“提升威懾力”，菲“不會放棄未來在領土內獲得這種能力的權利”。中方對此有何評論？



林劍表示，關於美國在菲律賓部署中導，中方已多次闡明了堅決反對的嚴正立場。“我想再次強調，菲方引入中導系統這一戰略性、進攻性武器，是配合域外勢力製造地區緊張對立、挑動地緣對抗和軍備競賽的挑釁和危險舉動，是對本國和東南亞各國人民、歷史和地區安全極不負責任的選擇。本地區需要和平與繁榮，不需要中導和對抗。我們再次敦促菲方正視地區國家和人民呼聲，盡早糾正錯誤做法，按此前公開承諾盡快撤走“堤豐”中導系統，不要在錯誤的道路上越走越遠。”

