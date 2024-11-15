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外交部：中方沒有興趣利用網絡干涉別國內政
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2024-11-15 00:33:58
外交部發言人林劍（中評社 海涵攝）
中評社北京11月15日電（記者 海涵）外交部發言人林劍11月14日主持例行記者會。有記者就美國政府聲稱與中國有關的黑客入侵了多家電信公司網絡一事進行提問。
林劍表示，中方在網絡安全問題上的立場是一貫的，我們沒有興趣利用網絡干涉別國的內政，更反對出於政治目的散布與中國相關的虛假信息。
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