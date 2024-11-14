長春引導黨員幹部強化自我約束

中評社北京11月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，吉林省長春市汽開區紀檢監察工委組織全區教育系統黨員幹部參觀長春市廉政教育基地。今年5月以來，該基地共接待370餘家單位1.8萬人次參觀學習，接受紀律教育。



“我們將案件資源轉化為教育資源，用身邊事教育身邊人，堅持經常性和集中性紀律教育相結合，以案說紀、以案說法、以案說德、以案說責，推動紀律教育常態化長效化，引導廣大黨員幹部進一步強化紀律意識、加強自我約束。”長春市紀委監委相關負責同志介紹。



結合全市作風建設，該市紀委監委歸納梳理15類100項常見違規違紀情形，形成負面清單。充分運用近年來查辦的違紀典型案例，採用“案例＋講解”形式，拍攝“紀法小課堂”系列視頻。編印《“六項紀律”違紀表現典型案例》，在全市下發組織學習，推動黨員幹部把遵規守紀刻印在心。深刻剖析反面典型由違規破紀到違法犯罪的蛻變過程，製作警示教育專題片《越界》，教育引導黨員幹部常敲思想警鐘、常緊紀律之弦。



在此基礎上，長春市紀委監委積極推動各級黨校（行政學院）、幹部學院把黨紀學習教育作為必修課，並列入主體班次教學計劃，開設紀律處分條例輔導和警示教育專題課程，開展黨員幹部紀律教育專題培訓。依托“廉潔長春”微信公眾號開展線上紀法知識答題活動，先後組織黨員幹部26萬人次參與學習答題活動。



把紀律教育融入黨員幹部日常教育管理監督，貫穿幹部成長全周期。長春市紀委監委與市委組織部共同開展年輕幹部“青廉工程”建設，綜合運用組織旁聽職務犯罪庭審、參觀警示教育基地等方式，加強對年輕幹部教育管理，為年輕幹部系好廉潔從政的“第一粒扣子”。緊盯黨員幹部提拔交流、崗位調整、傳統節日等關鍵節點，通過開展廉政談話和集中教育，對黨員幹部苗頭性、傾向性問題及時提醒糾正，做到抓早抓小、防微杜漸。