促進文化遺產保護　古窑址里監督忙

中評社北京11月14日電／據中央紀委國家監委網站報導，位於江西省景德鎮市中心地帶的陶陽里歷史文化街區涵蓋108條歷經千年的老城里弄、400餘年的明清窑作群落和70餘年的陶瓷工業遺產，這里的遺址是陶瓷文化的“活化石”。陶陽里歷史文化街區保護利用項目也是景德鎮國家陶瓷文化傳承創新試驗區重點工程。



11月12日下午，記者跟隨景德鎮市紀委監委駐市文旅局紀檢監察組組長寧飛一行，來到陶陽里歷史文化街區對文化遺產保護情況開展日常監督檢查。



走在由窑磚鋪就的小路上，寧飛拿著《景德鎮市不可移動文物日常巡查記錄表》，對照里面列舉的問題隱患風險點，仔細檢查相關問題是否整改到位。“景德鎮古窑址分布廣，若不定期巡查將存在較大的風險隱患。”寧飛告訴記者。



“為什麼日常巡查表里有單獨一欄要記錄文物保護單位‘兩線’範圍內（保護範圍、建設控制地帶）建築變動情況？”



面對記者的疑問，寧飛解釋道：“此前，個別重點文物保護單位曾出現多處地物變化。經調查，這些地物變化均存在未按程序上報文物保護部門審批的問題，市紀委監委對相關責任單位和責任人進行了問責。由於當時日常巡查機制還不夠完善，相關單位也是單打獨鬥，沒有做到信息共享、同題共答。”



問題查處後，景德鎮市紀委監委扎實做好以案促改、以案促治工作，推動制定《景德鎮市關於加強文物保護利用改革的實施意見》，將文物安全納入各級政府考核評價體系，落實文物安全地方政府主體責任、部門監管責任、文物管理使用者直接責任，加強發改、規劃、住建、文物等部門之間的協調聯動，全面排查各級文物保護單位保護範圍和建設控制地帶內潛在違建風險和隱患。“為使遺址得到更好的保護，我們督促相關部門專門單列一欄記錄文物保護單位‘兩線’範圍內建築變動情況。”寧飛說。



在陶陽里歷史文化街區核心區域，禦窑廠國家考古遺址公園大門格外引人注目。這里曾生產了故宮里90%的瓷器，是我國唯一一處能全面系統反映官窑陶瓷生產和文化信息的歷史遺存。目前，禦窑廠遺址已列入《中國世界文化遺產預備名單》，景德鎮正以禦窑廠遺址為核心申報世界文化遺產。