江西宜春人大常委會副主任劉安安被開除黨籍

中評社北京11月14日電／據江西省紀委監委消息：經中共江西省委批准，江西省紀委監委對宜春市人大常委會原黨組成員、副主任劉安安嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，劉安安身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，政績觀扭曲，背離高質量發展要求，對抗組織審查，與他人串供；違反中央八項規定精神，接受可能影響公正執行公務的宴請、旅遊活動安排；違背組織原則，組織談話、函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益；廉潔底線失守，違規收受禮品禮金，通過民間借貸獲取大額回報，違規從事營利性活動；大搞權錢交易，利用職務便利，為他人在工程承攬、土地出讓等方面謀取利益，非法收受巨額財物。



劉安安嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後仍不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經江西省紀委常委會會議研究並報中共江西省委批准，決定給予劉安安開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。