黑龍江齊齊哈爾人大常委會副主任劉鋒被雙開

中評社北京11月14日電／據中國共產黨黑龍江省紀律檢查委員會消息，日前，經黑龍江省委批准，黑龍江省紀委監委對齊齊哈爾市人大常委會原黨組成員、副主任劉鋒嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，劉鋒違反政治紀律，對抗組織審查；違反中央八項規定精神，違規收受禮金、接受旅遊安排、出入私人會所；違反組織紀律，不按規定報告個人有關事項，在幹部選拔任用等工作中為他人謀取利益並收受錢款；違反廉潔紀律，默許親屬利用其職務影響謀取私利；違反生活紀律；利用職務上的便利，在職務晉升、職工錄用、醫療機構設置和執業許可審批、醫療設備採購等方面為他人謀取利益，非法收受財物，涉嫌受賄罪。



劉鋒身為黨員領導幹部，喪失理想信念，背棄初心使命，對黨不忠誠、不老實，串供並偽造、轉移、隱匿證據，向組織提供虛假情況，對抗組織審查；無視中央八項規定精神，頂風違紀違法；違反個人有關事項報告規定，瞞報房產；權力觀扭曲，將黨和人民賦予的公權力異化為個人謀取私利的工具，破壞黨的選人用人制度，在所任職的醫療衛生系統搞權錢交易。其行為已嚴重違紀違法，並涉嫌受賄犯罪，嚴重破壞醫療衛生領域政治生態，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經黑龍江省紀委常委會會議研究並報黑龍江省委批准，決定給予劉鋒開除黨籍處分；由黑龍江省監委給予其開除公職處分；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一並移送。