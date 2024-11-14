中評社北京11月14日電／據解放軍報報導，中俄三款隱身戰鬥機齊聚珠海為觀眾獻技。



“來了！來了！”在現場觀眾的歡呼聲中，萬眾期待的殲－35A戰鬥機飛來了！



第十五屆中國航展開始前，主辦方就透露了我國自主研製的中型隱身多用途戰鬥機殲－35A將在珠海亮相。11月12日航展開幕當天，觀眾們早早趕到現場，期待一睹殲－35A戰鬥機的雄姿。



“快看！是殲－35A！”當天上午11時許，隨著轟鳴聲越來越響，一架殲－35A從遠處低空飛來，大半徑橫滾、大仰角爬升、接近垂直姿勢衝向雲霄……整套動作行雲流水，展現了飛機絕佳的機動性能，給人們留下難忘的記憶。



殲－35A航展成功“首秀”的背後，離不開相關團隊的長久努力。11月13日，空軍在航展現場舉行新聞發布會，介紹了殲－35A的試飛過程。“殲－35A的試驗試飛更加貼近實戰，作戰效能試驗試飛比重不斷增加，我們的試飛員也從試驗試飛專家向航空武器系統專家不斷轉變。”來自空軍某基地的李蘭星說。



如果說此前殲－20的亮相向世人宣告了中國隱身戰鬥機時代的來臨，那麼殲－35A的亮相則意味著中國同時擁有兩款隱身戰鬥機。軍事專家李莉認為，殲－35A中型和殲－20重型隱身戰鬥機在作戰任務中配合運用，將進一步提升空軍綜合作戰能力，幫助空軍更好地肩負起捍衛國家主權、安全和領土完整的使命。