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國務院任免國家工作人員
http://www.CRNTT.com   2024-11-14 17:55:38


　　中評社北京11月14日電／據新華網報導，國務院任免國家工作人員。

　　任命麥爾丹·木蓋提為農業農村部副部長；任命胡張良為國家國際發展合作署副署長；任命祁斌為中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室副主任。

　　免去鐘海東的國家國際發展合作署副署長職務。

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