日圓近兩個月跌逾10%　市場注視當局或干預

中評社香港11月14日電／日圓匯價疲弱，兌美元在亞洲交易時段一度失守156日圓，是7月下旬以來最低，每百日圓兌港元失守5算，較早時在4.99水平上落。



香港電台報導，星展香港財資市場部環球市場策略師李若凡表示，近日美元強勢，日美息差擴濶，出現套息交易。她說，日本政局仍未穩定，加上日圓基本面仍然偏弱，但近兩個月已經跌逾10%，市場注視日本當局或會入市干預，亦有機會出現技術反彈。