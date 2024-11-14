中國（綿陽）科技城國際科技博覽會舉辦

中評社北京11月14日電／據人民日報報導，11月6日至10日，第十二屆中國（綿陽）科技城國際科技博覽會在四川省綿陽市舉辦。本屆科博會，匯聚了一系列國內外先進科技，專家齊聚，探討前沿問題，更將科技創新的成果分享給廣大群眾。



科博會背後，是綿陽對創新驅動發展戰略的實踐與探索。



科博會開幕式上，綿陽攜手上海交通大學、中國廣核集團有限公司、中玖閃光醫療科技公司現場發布核技術應用領域的最新科技成果。幾個小時後，在位於游仙區的中國（綿陽）科技城核醫療健康產業園內，商用多室質子治療設備生產基地迎來首台設備下線。中廣核醫療科技（綿陽）有限公司副總經理、中廣核質子醫療戰略專項總設計師段衛勝介紹，依托“和質”技術品牌，公司正逐步打造完整的核醫藥產業鏈。



許多科技創新成果從科博會出發，融入全球創新鏈。從第六屆科博會上首設核醫學的論壇活動，到如今已相繼問世一批攻克關鍵技術的產品，“綿陽造”國產醫用回旋加速器更是成功“出海”。



科博會見證著綿陽的創新轉化之路，核醫療產業是一個縮影。綿陽發揮科研資源優勢，推動技術研發協同創新，推動科技成果從“實驗樣品”走向“市場產品”，啟動建設聚焦核醫學領域的涪江實驗室等一批創新平台，助力關鍵技術攻關取得開創性進展。



科博會發展壯大，對企業的吸引力持續增強。本屆科博會期間，科大訊飛在綿陽建設科大訊飛人工智能協同創新中心暨機器人超腦平台應用分中心項目，助力綿陽人工智能產業建圈強鏈。



有新朋共謀發展。在科博會前，元橡科技（北京）有限公司創始人、董事長、首席執行官魯耀傑作為迎進來的“頭回客”，在綿陽將投資10億元的車規級立體視覺器件（全自動雙目模組）生產基地項目。魯耀傑表示：“期望未來與綿陽一起提升整個機器人智能化的發展。”