西班牙再遇暴雨　馬拉加省幾乎癱瘓

中評社香港11月14日電／西班牙全國多處再遭遇暴雨，國家氣象局對馬拉加省和加泰羅尼亞地區發布紅色預警，預計兩地的暴雨將持續到星期五。



香港電台報導，暴雨導致馬拉加省幾乎陷於癱瘓，教育機構停課，大部分商店和服務機構停止營運，絕大多數地區的醫療中心關閉，公共交通和近郊鐵路停運。馬拉加省有超過3000人疏散。



受暴雨影響，巴倫西亞和巴塞羅那之間的鐵路交通中斷，馬德里和馬拉加之間的高速鐵路亦停運。