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西班牙再遇暴雨 馬拉加省幾乎癱瘓
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2024-11-14 17:20:53
中評社香港11月14日電／西班牙全國多處再遭遇暴雨，國家氣象局對馬拉加省和加泰羅尼亞地區發布紅色預警，預計兩地的暴雨將持續到星期五。
香港電台報導，暴雨導致馬拉加省幾乎陷於癱瘓，教育機構停課，大部分商店和服務機構停止營運，絕大多數地區的醫療中心關閉，公共交通和近郊鐵路停運。馬拉加省有超過3000人疏散。
受暴雨影響，巴倫西亞和巴塞羅那之間的鐵路交通中斷，馬德里和馬拉加之間的高速鐵路亦停運。
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