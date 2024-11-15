中評關注：特朗普回歸後的中美與台海

線上視頻研討會截圖（中評社圖片） 中評社香港11月15日電（記者 郭至君）香港全球化中心（CGHK）日前在線上舉辦了一場主題為“特朗普回歸：2024美國大選後的中美與世界”的線上研討會，邀請到美國卡內基國際和平基金會傑出學者，前美國在台協會台北辦事處處長包道格（Douglas Paal）、美國亞洲協會政策研究所中國分析中心研究員牛犇（Neil Thomas）、北京大學國際關係學院原院長、教授，北京大學中外人文交流基地主任賈慶國、清華大學戰略與安全研究中心主任、教授達巍來共同研討特朗普“二進宮”之後中美關係的變化以及會給世界帶來什麼影響，本場線上研討會由香港全球化中心（CGHK）創始人兼主席邱震海主持。



包道格首先說，奧巴馬政府時期提到了“亞太再平衡”，但後來美國捲入了中東地區的衝突且從未真正成功地實現將重心移到亞太。拜登這一任期也談到了通過結盟、投資和競爭來明顯加強美國對中國的姿態，但這也與烏克蘭衝突以及加沙衝突再次矛盾。因此可以說在這15年裡，美國確實沒有把全部注意力放在與中國的競爭上，特朗普試圖在第二個任期內兌現前幾任總統的承諾，但應該也不會有很大突破。另外，當總統帶著強有力的授權上任時，他們往往有兩年的時間來做很多他們想做的事情，人事任命的自由度很大，主動性很強。到目前為止，我們看到特朗普主要是提名了外交政策相關的官員，還沒有看到貿易領域的，這點需要我們持續關注。



牛犇表示，關稅是特朗普首先一定要執行的，他會通過此類談判施加美國對其他國家的影響力。另外還要分析誰會對特朗普的決策產生重要影響，會是對華鷹派人士嗎？比如麥克·沃爾茲（Mike Waltz）擔任總統國家安全事務助理，盧比奧（Marco Rubio）擔任國務卿，他們仍需得到參議院的批准，還需觀察。



達巍說，一些人提前預測到特朗普會贏得這次大選，但很少人判斷到他以拿下大多數搖擺州以及參眾兩院如此大的優勢贏得勝利，這是美國人民對特朗普的一種授權。雖說特朗普還是特朗普，但他的第二任期和第一任期會有很大不同。很多人說他具有交易性，但他第二任期的交易目標是什麼？目前似乎並未看到。“他的團隊充滿了所謂的對華超級鷹派，因此我對未來至少兩年的中美雙邊關係相當悲觀，特別是中方應該小心不要陷入惡性循環。”他說。

