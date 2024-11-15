快評：珠海航展提醒台當局　和平避戰為上策

中評社快評／第十五屆珠海航展正在廣東珠海舉辦，殲－35A中型隱身多用途戰鬥機、紅－19地空導彈武器系統、新型察打一體無人機等裝備在航展上首次公開亮相。今次航展顯示，大陸航天和軍事技術突飛猛進，把台灣遠遠拋在後面；台灣若想與大陸進行軍備競賽，以武拒統，無異於螳臂當車。



這幾天台灣方面關注、討論珠海航展的熱度，不差大陸方面。參加航展的台灣海軍前艦長呂禮詩日前接受大陸媒體訪問時，哽咽提到想讓台灣觀眾知道“我們中國有多強”。呂禮詩真情流露，說明航展帶給他的震撼有多大。參加航展的另外一些台灣青年，也表達了類似的感受。



台灣“國安局長”蔡明彥昨天公開評論珠海航展，談到“國安局”的研判。蔡明彥表示，這次航展有幾個特色，艦載機部分有殲－35等，運用到福建號航艦的作用，用意展示艦載機武力；轟－6K等搭載鷹擊－21飛彈，雖然衹有模型，但也在展示空對地打擊能力；紅旗－19飛彈系統也是宣傳重點，外銷則是著重在殲－10C這款飛機。



珠海航展還在進行中，外界觀察到，大陸依靠自身力量又發展出一大批航空航天先進技術和高端軍事裝備。相對的，台灣當局長期依賴美國的軍事援助，依賴美國的軍售，局限了自身的軍事工業與自主研發能力。不論是經濟實力或技術力量，台灣都沒有條件與大陸進行軍備競賽，已有的軍事技術和裝備不足以與大陸抗衡。在大陸軍事及政治強勢面前，台灣當局應力謀和平、避戰，而非挑釁、備戰，這是上策，是出路。