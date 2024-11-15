特朗普2.0掀震蕩　美股債高危

特朗普再度當選美國總統，分析預料將令美國政府財政進一步惡化。（大公報） 中評社香港11月15日電／大公報報導，特朗普2.0時代將至，隨時掀起新一波市場震蕩，兩大信貸評級機構穆迪及標準普爾，不約而同對特朗普減稅政策將加劇財政風險表示憂慮，有可能引致美國信貸評級下調，對美國股債市場衝擊不容低估。



美國總統大選表面塵埃落定，但實際上暗湧處處，例如特朗普加強邊境管制及遣返非法移民，會否掀起美國社會新的不穩定因素令人關注。更重要的是特朗普上台之後，有可能特赦國會山騷亂的罪犯，必將引起極大爭議，屆時政治對立、社會矛盾進一步激化。換言之，隨著特朗普2.0時代來臨，美國政治內鬥、社會撕裂升級，出現內亂的機會很大，對金融市場投資信心會有負面影響。



穆迪標普預警 美財政風險加劇



雖然美股市場對特朗普再度入主白宮表現異常亢奮，道指、標普持續瘋漲，但實際上市場暗流汹湧，特別是美國國債價格跌跌不休，長債息持續高企於4.3厘至4.6厘的十多年高位，美債冧市遲早震散華爾街股市，還會拖垮美國經濟。事實上，自特朗普勝出大選之後，美債跌勢更加慘烈，原因市場憂慮減稅政策，加劇財政及通脹風險，財政赤字將急速惡化，債務可持續性令人擔憂，美聯儲局亦可能因為通脹升溫而放慢減息步伐，令經濟硬著陸風險急升。因此，近日穆迪與標準普爾不約而同對美國財政發出預警。



減稅弄巧反拙 3A評級凶多吉少



由於特朗普政府很大機會取得參眾兩院控制權，隨時進行比市場更為激進減稅及加征進口關稅政策，金融市場反應將難以預料。穆迪報告表明憂慮財政及通脹風險急增，繼而影響美國信貸評級。值得留意的是，穆迪是唯一維持美國3A評級的信貸評級機構，但在去年11月已關注華府財政問題，將美國信貸評級展望由穩定降至負面，意味著在18至24個月內決定是否下調美國評級。以目前來看，特朗普主政下，減稅政策勢在必行，但隨時弄巧反拙，未必能提振經濟，更會招致財政危機，美國3A信貸評級恐怕凶多吉少，美匯指數反彈難以持久。近日比特幣價格狂升至9.3萬美元新高，投資者一窩蜂追入，相信一定程度是為了對衝美元、美債崩跌風險。



加關稅將自損 引發惡性通脹



此外，標普報告亦表明若然未來美國財赤轉壞，影響美元國際儲備貨幣地位，將會調整美國2A信貸評級。同時，標普亦關注特朗普政府加征關稅政策帶來風險，如果對全球加征10%關稅，標普估計美國通脹會額外上升1個百分點，造成0.5個百分點經濟增長損失，又如對中國加征60%關稅，標普預期美國通脹亦將額外上升1.2個百分點，影響經濟0.5個百分點。



不過，目前美國工潮頻現，源於消費物價猛升，如再加征關稅，必然大幅推升物價，預期激發更大規模工潮，加上遣返非法移民，必導致工資等服務成本上升勢頭更猛烈，美國可能出現惡性通脹，比標普預期通脹嚴重得多。由此可見美國加征關稅，挑起貿易戰，實屬損人不利己行為。



美國將進入特朗普2.0時代，不確定及不穩定因素進一步增加，美國股匯債波動性無可避免加劇，風險將比前更大、更加高危。