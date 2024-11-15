反腐新舉措：既“由風查腐”又“由腐糾風”

浙江省杭州市富陽區紀委監委堅持風腐同查同治，深挖不正之風背後的請托辦事、利益輸送等問題。圖為前不久，該區紀檢監察幹部走訪轄區酒店瞭解相關情況。（圖源：中央紀委國家監委網站） 中評社北京11月15日電／據中央紀委國家監委網站報導，日前，中央紀委國家監委網站發布消息，北京市政府原黨組成員、副市長高朋嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。通報指出，其“安排管理和服務對象為其家庭提供‘保姆式’服務”，引發廣泛關注。近年來，一些黨員領導幹部和公職人員沉溺於“保姆式”服務，喪失理想信念、背棄初心使命，成為由風及腐、風腐一體的典型。



二十屆中央紀委三次全會強調，健全風腐同查同治工作機制，既“由風查腐”，防止“以風蓋腐”，深挖不正之風背後的請托辦事、利益輸送等腐敗問題，又“由腐糾風”，細查腐敗背後的享樂奢靡等作風問題。各級紀檢監察機關深入貫徹落實二十屆中央紀委三次全會精神，準確把握風腐一體、風腐交織的階段性特徵，一體整飭不正之風、懲治腐敗問題，以風腐同查促進鐵令生威。



從查辦的案件看，風腐一體、風腐交織問題較為突出



今年端午前夕，山東省紀委監委公開曝光5起違規吃喝典型問題。被通報的首個案例，就是山東國惠投資控股集團有限公司原黨委書記、董事長尹鵬生活奢靡、違規出入私人會所接受宴請等問題。



記者注意到，在風腐一體案件中，涉案人員往往先通過違規吃喝拉近關係，再以收送禮品禮金、提供和接受娛樂活動等方式“加深感情”，最後發展到權錢交易、大搞腐敗，在作風問題上也肆無忌憚，甚至帶壞一方風氣。



通報指出，尹鵬在吃住行用等方面追求奢靡享樂，長期接受私營企業主提供的高檔食材、名貴酒水、豪華家裝以及高級商務專車等“保姆式”服務，多次出入私人會所接受宴請。



山東省各級紀檢監察機關堅持風腐同查同治一體推進，堅持“凡查作風問題必挖腐敗案件、凡查腐敗案件必看作風問題”。初核階段，辦案人員發現，一名私營企業主與尹鵬關係極為密切，並且雙方間存在明顯不符合正常市場價格的交易行為。