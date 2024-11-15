利率料續降　香港樓價明年有望升一成

若積壓庫存能較快消化，料明年樓價及租金均回升5%至10%。（大公報） 中評社香港11月15日電／﻿大公報報導，美國聯儲局在近期開啟降息周期，利好本港樓市。彭博行業研究房地產行業資深分析師黃智亮預計，全年本港住宅價格將下跌5%，但受惠利率仍有機會繼續下調，將帶動樓市需求，若積壓庫存能較快消化，相信發展商會有加價的空間，料明年樓價及租金均回升5%至10%。



黃智亮認為，樓價不會以非常急促的步伐上升，因為現有庫存需要時間消化，尤其是供應量仍相對較高，其中已建好未賣的單位近2萬個，加上在建未售的單位，合計近10萬個。他續稱，考慮到發展商可能放慢部分在建項目的進度，實際上急於推售的單位可能少於預期。



談及住宅銷售表現，黃智亮表示，2022年至2023年的一手銷售情況較弱，今年則受惠特區政府撤辣、利息開始下調，成交量有所提升，相較近10年1.5萬宗的年均銷售量，今年可以更進一步，2025年銷量更有望超過18000宗，這主要參考過往美國減息對一手成交的帶動情況。



一線城市內房或築底回升



至於內房市場展望，彭博行業研究房地產行業資深分析師孔令儀表示，內地政府連續出台政策支持，一線城市新房銷售已恢復至高峰期的86%，料明年一線城市受惠人口流入、需求有韌性、經濟活力更強，住房需求更容易﻿復甦，後續若市場要築底回升，相信一線城市會更有優勢。



孔令儀表示，內房市場需要克服一系列結構性問題以實現﻿復甦，包括調節市民對樓價的預期、改善就業及收入展望、優化發展商融資渠道等。她並指出，民企受到保交樓問題影響，市民信心仍有待修復，銷售未﻿復甦、流動性受壓，進而拖累債務重整進度。