科大推教育合作網絡　涵蓋人才產業科研領域

香港科技大學（廣州）2022年9月於廣州南沙開校。圖源：大公報 中評社北京11月15日電／據大公報報導，致力成為“國際專上教育樞紐”的香港，是內地與國際教育界之間的橋梁。在與大灣區城市的合作方面，科大與多個城市達成合作網絡，包括人才、新興產業、科研等領域。



葉玉如表示，在跨學科人才培養方面，2022年9月，港科大（廣州）於廣州南沙開校，推動學科交叉融合，培養具有國際視野的創新型人才，促進內地與香港教育融合發展。



在新興產業方面，葉玉如表示，智能製造、機器人與自主系統、微電子與光電子、生物醫學工程等產業領域一直是佛山市重點發展的新興產業，也是促進佛山傳統產業轉型升級的領域。於2019年，科大與佛山市就產學研開展合作，設立香港科技大學佛山智能製造研究院，助力佛山市實現產業轉型升級。



在科研方面，葉玉如介紹，科大於20多年前已在南山區建立了港科大深圳研究院，在生物醫藥及新材料等領域構建與內地機構合作科研的平台。而於2020年，科大在深港科技創新合作區成立了深港協同創新研究院，希望在創新創業及初創孵化等方面，進一步緊密結合大灣區產業發展的需求，支持科大社群在大灣區將大學的科研成果轉化落地。



此外，科大於2007年在廣州設立香港科大霍英東研究院，在資訊技術、智慧製造、新材料、節能環保與新能源及可持續發展與碳中和領域進行技術研發、檢驗及成果轉化等工作，研究院亦與政府合作，於2016年建立國家超級計算廣州中心南沙分中心，開放港澳及海外院校科研團隊使用，在材料化學、生物醫藥、工程機械模擬計算、氣候模擬與海洋環境、金融計算等領域開展科學研究。