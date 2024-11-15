香港不可錯過的“冷門”博物館

現為香港非物質文化遺產中心的三棟屋博物館。 中評社香港11月15日電／香港文匯報報導，香港雖是彈丸之地，但博物館之多亦令人驚嘆。香港現時一共大約有60間博物館，其中包括藝術、歷史、文物等展覽。除了為人熟悉的香港歷史博物館、香港科學館及香港太空館等“大路”之選，其他比較“冷門”的博物館亦同樣具有特色及意義。大家不妨趁住假期，慢慢走遍全港博物館，瞭解更多本土文化，也可順道打卡“呃”Like。



三棟屋博物館 客家圍村



三棟屋是有二百多年歷史的客家圍村，於1981年列為法定古蹟，1987年重修成三棟屋博物館後，正式開放予市民參觀。2016年6月，非物質文化遺產（非遺） 辦事處在三棟屋博物館設立“香港非物質文化遺產中心”，作為其展示和教育中心，透過多元化的教育和推廣活動，包括舉辦展覽、講座、研討會、傳承人示範和工作坊等，提升公眾對非遺的認識和瞭解。全新展覽系列“循聲覓道 — 香港非物質文化遺產”加入更多藝術和多媒體元素，以嶄新、創意的方式重新演繹本地傳統文化，讓觀眾深入認識香港非遺的內涵，以及三棟屋的歷史文化和建築特色。三棟屋博物館佔地約2，000平方米；建築布局有如棋盤，左右對稱，中軸線上設有前廳、中廳和祠堂，中間有四間獨立房舍，並由左右兩旁的橫屋和後方的排屋圍攏而成。



地址：荃灣古屋裡二號

