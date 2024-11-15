港低空產業訂法規　匯演＋廣告商機無限

本月初灣仔舉行了一場無人機匯演彩排，二千架無人機當天下午在海濱空地排放好，職員檢視每架無人機的電池，準備當天晚上彩排。（大公報） 中評社香港11月15日電／大公報報導，“發展低空經濟工作組”落實“監管沙盒”試點項目細節，日前開始接受業界申請。有無人機匯演公司表明一定申請，期望政府“開了頭”，累積數據及經驗後，落實推進發展相關網絡、停機坪等基建技術、制定低空領域法規、航線、開放頻譜等。



首間在港從事無人機匯演公司負責人楊鎮宇希望政府簡化審批程序，便利企業拓展業務；提供無人機產業顧問服務的林漢源直言，香港是全球城市中發展低空經濟最困難的城市，但由於占有絕對的地理優勢，香港建立低空經濟標準後，可引進內地企業，出海國際市場。



自政府積極推動盛事旅遊經濟，今年頭十個月就有19場無人機匯演，記者本月初直擊其中一場匯演彩排，2000架無人機當天下午二時已停放在灣仔海濱鴻興道的空地，工作人員將多個信號發射器一字排放好，職員檢視每架無人機的電池，操作員用平板電腦測試匯演的程式。晚上七時匯演正式開始，地面上2000架無人機閃著紅光、藍光、黃光等如繁星升空，發出旋翼“滋滋”低頻微響，離地90米的漆黑天空，無人機“閃呀閃”砌出嗇色園、熊貓孖寶、鳳凰、動態捲落“繁榮昌盛”上上簽文等圖案；頭頂上的觀音圖像儼如神仙下凡般令人驚嘆。



創下逾萬無人機匯演紀錄



營運無人機匯演的楊鎮宇（Justin），其位於深圳的總公司曾創下過萬架無人機匯演的健力士世界紀錄。記者在香港匯演的前一日，到訪深圳人才公園瞭解他們的無人機匯演。當日現場有法國電視台及當地媒體做採訪、杜拜的無人機公司在場參考技術。深圳輔警在匯演前檢查現場運作與申報資料是否一致，圍觀的市民與無人機匯演場地保持逾100米距離，在場的工作人員亦戴上頭盔。



匯演公司的副總經理何振川表示，深圳無人機匯演已打響知名度，其公司研發的第三代無人機自2022年對外銷售，每架無人機約8000元人民幣，明年初將推出第四代，對前景充滿信心。“公司於2016年註冊，翌年已獲長隆海洋王國一年幾百萬元的表演訂單，2022年無人機表演與無人機銷售的收入持平，如今銷售的收入占比已遠高於表演，現時內地表演接的訂單，平均一日一個，預計今年營業額約1.6至1.8億元人民幣。”何振川續指若香港特區政府有意與深圳合作發展低空經濟，現在是一個十分好的溝通機會。



他續指出，深港兩地相鄰，今年有香港客戶在深圳灣觀看一萬多架無人機表演後很驚訝：“我們在香港迪士尼每年代理三至四個月的無人機表演，另有1500架無人機常駐香港，由香港同事負責。”他指出香港匯聚知名品牌，很多品牌的亞太區總部設在香港，無人機匯演市場有巨大的廣告流量和空間，相信未來有四倍增長：“若與特區政府搭好橋梁，城市宣傳也可用無人機，特別是與燈光匯演，可助力香港的文旅發展。”



負責營運香港無人機匯演的Justin表示，由2016年起，他們是香港首家公司以無人機做匯演，無人機設備並已銷售到韓國，韓國文旅部用以吸引遊客，釜山每星期有駐場表演，飛1000至3000架機，每次表演主題不同，最近日本亦開始成為他們的客戶，“我們的設備銷售至日本、韓國、新加坡、澳洲、杜拜、巴西及東南亞等多個國家。若香港有幾處地方可作長期匯演場地，再配合維港夜景，將是很大的吸引點。”



冀撥固定場地作長期匯演



運輸及物流局日前開始接受申請“監管沙盒”，Justin表示一定會申請，他指出工作組負責協助無人機公司與不同政府部門聯繫：“我們申請目的是希望有一至兩個可長期駐場地方做無人機匯演，應用場景都是圍繞數碼港與科學園，所以我們申請這兩個地方有駐場，之後希望移師維港。”已在深港兩地營運無人機匯演九年的Justin，想在應用場景測試用無人機砌一個屏幕，播放廣告或政府資訊，將無人機匯演拓展另一階段──天空媒體廣告。



隨著“發展低空經濟工作組”落實工作，香港低空經濟發展已行了第一步，Justin期望工作組能落實全盤低空經濟發展工作，不只是開頭的“監管沙盒”項目，而是投放更多資源、例如吸納企業後的配對、後續支援等，他對香港低空經濟前景充滿憧憬：“我有信心，若無信心，我們公司不會來港及去東南亞擴展。”