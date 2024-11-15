多領域開發人工智能應用　致力科研成果轉化

科大有意籌劃本港第三所醫學院。圖為牛潭尾，日後將在這裡興建新醫學院。(大公報) 中評社香港11月15日電／大公報報導，新質生產力除了強調以創新作主導，擺脫傳統經濟增長方式及生產力發展路徑，亦著重高科技、高效能、高質量的發展。葉玉如校長表示，科大積極響應政府號召，籌劃本港第三所醫學院，將制定初步建議書，配合香港發展成為國際醫療創新樞紐。另外，科大從教學、研究及知識轉移三大層面，推動科技創新和轉化創科成果，並以可持續的發展方式推動新質生產力。



新學部培育藝術科技人才



面對全球人口老化，全球醫療健康需求日益增長，香港對醫療及生物科技人才的需求急增。葉玉如表示，科大很高興政府在日前宣布成立“籌備新醫學院工作組”，並計劃於今年內邀請有意開設新醫學院的本地大學提交建議書，從中選出合適的大學，落實籌備第三所醫學院。科大早於本年初表明有意籌劃本港第三所醫學院，並已成立不同的工作小組，收集相關持份者的意見並制定初步建議書，以響應政府希望增加本地醫療專業人才的願景，配合香港發展成為國際醫療創新樞紐。



在教學層面，科大作為香港首家積極鼓勵採用生成式AI的學府，設立了總額達1000萬港元的“教育及生成式人工智能基金”，全方位鼓勵教學人員善用AI，並已資助了13個項目。另外，科大早前正式成立香港首個“藝術與機器創造力學部”，致力培育能在藝術創作過程中活用AI和機器學習等尖端技術的藝術科技人才。新學部計劃在2025－26新學年提供四個研究生課程，涵蓋機器創造力、機器輔助藝術實踐、藝術管理，以及藝術與機器創造力批判性研究。



在研究層面，去年底，科大進一步設立了一所區內最先進的人工智能運算中心，大大提高了機器學習和複雜大數據模型分析的速度及能力，讓很多原本非常耗時，甚至人為不能解決的科研項目變得可行。科大已於多個領域開發了前沿的人工智能應用，包括阿爾茲海默症的早期風險預測、癌症手術醫學影像、預測腦癌患者接受治療後的進程和結果的AI模型等。

