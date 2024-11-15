夏立言答中評：兩岸僵局如何端看賴如何推動

夏立言表示國民黨會繼續推動“親美和陸”和“雙D”政策 中評社記者 余東暉攝 中評社華盛頓11月14日電（記者 余東暉）正在美國訪問的中國國民黨副主席夏立言表示，國民黨認為對台灣有利的政策是由國民黨自己來執行，國民黨會繼續推動兩岸對話。但民進黨不做出基本改變，兩岸不可能有官方對話，兩岸關係僵局會持續下去。至於僵局持續到什麼地步，主要看賴清德推動到什麼地步。



美國大選結果水落石出，中國國民黨第一時間派出副主席夏立言和國際部主任黃介正前來美國訪問，與美方人士交流，瞭解特朗普2.0政府的政策走向和可能的做法。



14日傍晚在大華府地區與華文媒體茶敘時，夏立言表示，此行目的就是來瞭解美國新的行政部門形成過程中值得注意的地方；國民黨在國際社會有點被污名化，也需要來說明國民黨的政策；利用這個機會來見老朋友--有些是過去的官員，有些是未來可能的官員，透過他們瞭解美方的政策走向，也希望透過他們讓未來的美國政府多瞭解國民黨的政策。



負責協調此訪的國民黨駐美代表秦日新談到此訪的兩大收穫：第一，作為台灣最重要的反對黨，在特朗普剛勝選的最新時間點來美國展現國民黨重視台美關係的誠意，聆聽未來新政府可能的人選對於未來施政方向，以及對台美關係的看法，這本身就很有意義。