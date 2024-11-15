中國和秘魯關於深化全面戰略伙伴關係聯合聲明

中評社北京11月15日電／中華人民共和國和秘魯共和國關於深化全面戰略伙伴關係的聯合聲明



應秘魯共和國總統迪娜·埃爾西利婭·博魯阿爾特·塞加拉邀請，中華人民共和國主席習近平于2024年11月14日對秘魯共和國進行國事訪問。兩國元首在首都利馬總統府舉行會談，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見，達成廣泛共識。



一、雙方強調，中秘建交53年來，特別是自2013年建立全面戰略伙伴關係以來，兩國不斷加強互信和各領域務實合作，為兩國人民帶來了實實在在的福祉。



二、雙方對會談取得豐碩成果感到滿意，這將深化雙方在基礎設施、能源和礦業等戰略領域的合作關係。雙方強調，《2024年至2029年共同行動計劃》對推動兩國關係發展具有重要意義。雙方承諾將採取具體行動落實這一計劃。



三、秘方對中華人民共和國成立75周年表示最熱烈的祝賀，讚賞中國在現代化進程中取得的進步。雙方強調，中國發展為包括秘魯在內的發展中國家帶來新的合作機遇。中方重申支持秘方走符合本國國情的經濟社會發展道路，祝願秘方實現相關目標。



四、雙方重申恪守《聯合國憲章》的宗旨和原則，尊重各國國家主權、領土完整和核心利益。秘方重申堅定恪守一個中國原則。



五、雙方歡迎在此訪期間簽署中秘自由貿易協定升級議定書。雙方願繼續推動貿易投資便利化，加強海關檢驗檢疫合作，增加高附加值產品貿易。



六、雙方同意繼續加強高層交往，推動兩國政府、地方和各部門間交流，增進彼此互信。雙方強調中秘經濟合作戰略對話等雙邊機制十分重要。雙方于2024年10月舉行第四次經濟合作戰略對話，在投資領域開展了有效對話，並就投資規範化、便利化等問題交流了經驗和做法。

