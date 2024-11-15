10月份中國主要經濟指標回升明顯

中評社北京11月15日電／國家統計局15日發佈的數據顯示，10月份，消費、服務業、進出口等主要經濟指標明顯回升，就業物價總體穩定，社會預期持續改善，高質量發展扎實推進，積極因素累積增多，國民經濟運行穩中有進、穩中有升。



工業生產增勢穩定，服務業生產指數增長加快。10月份，全國規模以上工業增加值同比增長5.3%，比上月回落0.1個百分點；環比增長0.41%。全國服務業生產指數同比增長6.3%，比上月加快1.2個百分點。



市場銷售較快回升，固定資產投資穩定增長。10月份，社會消費品零售總額45396億元，同比增長4.8%，比上月加快1.6個百分點；環比增長0.41%。1至10月份，全國固定資產投資（不含農戶）423222億元，同比增長3.4%，增速與1至9月份持平；扣除房地產開發投資，全國固定資產投資增長7.6%。



貨物進出口較快增長，貿易結構繼續優化。10月份，貨物進出口總額37007億元，同比增長4.6%，比上月加快3.9個百分點。其中，出口21899億元，增長11.2%；進口15108億元，下降3.7%。1至10月份，貨物進出口總額360219億元，同比增長5.2%。其中，出口208028億元，增長6.7%；進口152191億元，增長3.2%。



就業形勢總體穩定，居民消費價格小幅上漲。1至10月份，全國城鎮調查失業率平均值為5.1%，比上年同期下降0.2個百分點。10月份，全國城鎮調查失業率為5%，比上月下降0.1個百分點。10月份，全國居民消費價格指數（CPI）同比上漲0.3%，漲幅比上月回落0.1個百分點；環比下降0.3%。



新華社報導，“總的來看，10月份隨著存量政策加快落實以及一攬子增量政策加力推出，國民經濟運行穩中有進，主要指標明顯回升，積極因素累積增多。但也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻，國內有效需求偏弱，經濟持續回升基礎仍待鞏固。”國家統計局新聞發言人付凌暉在當日舉行的國新辦發佈會上說。



付凌暉表示，下階段，要加力推進一攬子增量政策落地落實，鞏固和增強經濟回升向好態勢，努力完成全年經濟社會發展目標任務。