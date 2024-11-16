11月15日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京11月16日電（記者 海涵）外交部發言人林劍11月15日主持例行記者會，並就習近平主席出席APEC並對秘魯進行國事訪問、RCEP簽署四周年來取得的成效、賴清德計劃出訪期間過境美國等問題回答記者提問。以下是問答全文：



總台央視記者：當地時間11月14日，習近平主席乘專機抵達利馬，出席亞太經合組織第三十一次領導人非正式會議並對秘魯進行國事訪問。發言人能否進一步介紹情況？



林劍：當地時間11月14日下午，習近平主席與秘魯總統博魯阿爾特舉行會談，就雙邊關係、重點領域合作等深入交換意見。兩國元首共同見證簽署關於共建“一帶一路”的合作規劃、中秘自貿協定升級協議書。雙方發表關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明。兩國元首還以視頻方式出席錢凱港開港儀式。



習近平主席指出，中秘同為文明古國，始終堅持平等相待、互尊互信、互學互鑒，成為不同體量、不同制度、不同文化國家團結合作的典範。建交53年來，中秘貿易投資合作快速增長，為兩國人民帶來實實在在的利益。雙方要對接發展戰略，深挖合作潛力，打造務實合作新格局，加強貿易和投資“雙輪驅動”，推動傳統產業和新興產業“兩翼齊飛”，促進產業鏈和供應鏈“兩鏈融通”。雙方要加強治國理政經驗交流，擔起文明互鑒時代責任，將中秘友好世代傳承下去。中秘都主張多邊主義，反對保護主義，中方全力支持秘魯東道主工作，推動這次亞太經合組織領導人非正式會議取得成功。中方也願同秘方繼續加強在中拉論壇框架下溝通協作，為促進中拉關係發展作出積極貢獻。



此次是習近平主席第二次對秘魯進行國事訪問，也是兩國元首一年內第三次會晤，具有重要歷史和現實意義。中方願同秘方一道，遵照兩國元首重要共識，進一步夯實政治互信，促進務實合作提質升級，推動中秘全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階，更好造福兩國人民。