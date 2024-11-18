歐倫斯港大講座 中美之間不會有軍事衝突

討論美國大選後重塑中美關係的前景（中評社 郭至君攝） 中評社香港11月18日電（記者 郭至君）日前，主題為“美國大選後重塑中美關係的前景”的講座在香港大學舉辦，美中關係全國委員會會長歐倫斯（Stephen A Orlins）作為主講人分享了他對此的見解。香港大學校長張翔首先做了開場白，本場活動的主持人是香港大學當代中國與世界研究中心創始主任李成，現場聆聽的學生、學者、記者眾多，問答交流環節氣氛熱烈。



歐倫斯首先談到他對特朗普第二任期的希望。歐倫斯表示，他一直是個樂觀主義者，總是希望事情朝著更好的方向前進。當選總統特朗普應該更多地跳出對兩國關係的思維定勢，就國家安全的定義達成一致，允許美中互相更多的貿易投資，重新開放休斯頓的中國領事館和成都的美國領事館。他也說，美中政府應該互相開放更多地兩國記者進行工作交流，學生之間的交流交往也應該增多。



歐倫斯擔心，中國在美國的投資和美國在中國的投資都在進一步下降，加上關稅之後，將走上一條脫鉤之路，這是非常可悲的。他希望特朗普政府認識到，人民，特別是低收入的美國人和低收入的中國人為這種脫鉤付出了代價。



歐倫斯強調，需要向美國人民展示良好的美中關係對他們有益的一系列倡議，要改變敘事，表明建設性的美中關係是真正有好處的，這真的很難做到，不過美中兩國人與人之間的交流可以對此有所幫助。“當美中人民去過彼此的國家後，對彼此國家的態度會比沒去之前更積極。”他說。

