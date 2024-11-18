中評編譯：中美“關稅炸彈”將直接打擊韓國

美國候任正副總統特朗普和萬斯（路透社圖片） 中評社首爾11月18日電（記者 崔銀珍編譯）韓國世宗研究所所長金顯彧日前在《中央日報》上撰寫了文章展望特朗普第二任期的安保和經濟政策。文章編譯如下：



隸屬於共和黨的前總統唐納德·特朗普(78歲)再次當選為美國總統。繼第45屆總統之後，將於明年1月20日就任第47屆總統。共和黨在奪回行政部的同時，把國會參眾兩院都控制在了第一大黨的位置。聯邦大法院是保守派6、進步派3的格局，因此具有保守傾向的法官占多數。



特朗普取得壓倒性勝利的最大原因是經濟。拜登政府為了克服新冠病毒事態，過度支出了政府財政，引發了通貨膨脹。雖然通過高利率政策勉強穩定了物價，但美國選民感受到的經濟困難仍然沒有減少。第二個理由是哈里斯的資質不足。隨著高齡的拜登總統突然辭去候選人職務，代替他出師表的哈里斯候選人的蜜月支持率從9月末開始逐漸減少。哈里斯沒有提出明確的政策藍圖。第三，在現有的民主黨支持者中，認為自己是非法移民犧牲品的黑人和西班牙裔男性等不少選民轉而支持特朗普。在經濟、移民、墮胎、外交政策等主要問題上，特朗普比哈里斯更具優勢。



那麼，今後特朗普第二任期的外交、安保陣營將如何預測呢？歐洲外交協會(ECFR)目前將共和黨的主要外交、安保人士分為三類。即，美國優勢論者(primacists)、牽制中國的優先論者(prioritizers)和克制對外介入論者(restrainers)。優勢論者仍然主張推進美國發揮作用的全球對外政策。牽制中國的優先論者主張，外交政策應以遏制中國為中心推進。克制論者認為，美國利益是第一位的。

