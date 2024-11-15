農業農村部原部長唐仁健嚴重違紀違法被雙開

中評社北京11月15日電／新華社報導，日前，經中共中央批准，中央紀委國家監委對第二十屆中央委員，農業農村部原黨組書記、部長唐仁健嚴重違紀違法問題進行了立案審查調查。



經查，唐仁健喪失理想信念，背棄初心使命，貫徹黨中央“三農”工作決策部署不力；罔顧中央八項規定精神，違規收受禮品禮金，多次接受宴請和旅遊安排；在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益並收受財物；利用職權為親屬經營活動提供幫助，默許身邊工作人員利用其職權謀取私利；在脫貧攻堅中搞盲目決策，違規干預和插手司法活動；家風不正、道德敗壞；貪慾膨脹，利用職務便利為他人在企業經營、項目承攬、職務調整等方面謀利，並非法收受鉅額財物。



唐仁健嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。依據《中國共產黨紀律處分條例》《中華人民共和國監察法》《中華人民共和國公職人員政務處分法》等有關規定，經中央紀委常委會會議研究並報中央政治局會議審議，決定給予唐仁健開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的二十大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。給予其開除黨籍的處分，待召開中央委員會全體會議時予以追認。