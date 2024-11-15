國防部發言人就空軍建設發展有關情況等答問

中評社北京11月15日電／新華社報導，國防部新聞發言人張曉剛15日就空軍建設發展有關情況等近期涉軍問題答記者問。



人民空軍向著空天領域最前沿堅定邁進



有記者針對殲-35A、殲-20等多型戰機亮相第十五屆中國航展，就空軍建設發展有關情況進行提問。



張曉剛介紹，在第十五屆中國航展上，中國空軍選派36型裝備參加空中飛行展示和地面靜態展示。空軍八一飛行表演隊和“紅鷹”飛行表演隊，以及殲-20、殲-16、運油-20A等7型26架飛機進行飛行表演，首次展出中型隱身多用途戰鬥機殲-35A、紅-19地空導彈武器系統、新型察打一體無人機等新裝備，開放展示運-20飛機貨艙等，面向社會公眾多維度、成體系、近距離展示空軍現代化建設階段性成果。



張曉剛說，人民空軍成立75年來，砥礪前行、奮斗轉型，逐步發展成為一支多兵種組成的戰略性軍種，向著空天領域最前沿堅定邁進。人民空軍將在習近平強軍思想引領下，深入貫徹習主席關於“加快建設一支空天一體、攻防兼備的強大人民空軍”戰略要求，堅決聽黨指揮，深化練兵備戰，加快轉型步伐，加速推進新型作戰力量建設，努力錘鍊空天戰略打擊能力、戰略預警能力、空天防禦能力、戰略投送能力，向著實現建軍一百年奮鬥目標加力奮飛，為維護國家主權、安全、發展利益，維護世界和地區和平穩定提供重要支撐。

