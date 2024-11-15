歐盟報告：歐盟經濟下行風險增加

中評社北京11月15日電／歐盟委員會15日發佈2024年秋季經濟展望報告說，在經歷長時間停滯之後，歐盟經濟正恢復溫和增長，同時通脹持續放緩。然而，地緣政治因素和結構性挑戰令經濟前景不確定性和下行風險有所增加。



新華社報導，報告預測，2024年歐盟國內生產總值（GDP）將增長0.9%，歐元區增長0.8%。2025年歐盟經濟將增長1.5%，歐元區增長1.3%，整體而言較今年5月份報告有所下調。同時，報告預測2024年歐元區通脹率將從2023年的5.4%降至2.4%，2025年降至2.1%；2024年歐盟通脹率將從2023年的6.4%降至2.6%，2025年降至2.4%。



報告指出，歐盟經濟面臨的困境在於生活成本居高不下，頻繁遭受極端衝擊後不確定性增加，同時在高利率背景下家庭儲蓄佔收入的比例越來越大。另外，2024年上半年投資表現令人失望。



報告同時警告，歐盟經濟前景的不確定性和下行風險有所增加：俄烏衝突和中東局勢加劇地緣政治和能源安全風險；部分貿易伙伴採取更多保護主義措施，可能擾亂全球貿易；歐洲內部政策不確定性和結構性挑戰可能導致競爭力進一步喪失；自然災害的頻率和範圍不斷增加，也對經濟造成嚴重影響。



歐盟委員會負責經濟事務的委員真蒂洛尼當天表示，歐洲經濟正在緩慢復甦。隨著通脹持續緩解，私人消費和投資增長回升，未來兩年經濟增長將逐步加快。然而，結構性挑戰和地緣政治不確定性給增長前景帶來壓力。成員國將在降低債務水平和支持增長的道路上艱難前行。通過投資和結構改革增強競爭力，對於提升潛在增長和應對不斷上升的地緣政治風險至關重要。