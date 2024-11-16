沙利文稱台海應列為明年美政府首要涉華議題

沙利文稱台海應是特朗普政府處理涉華關係的首要議題 中評資料相 中評社華盛頓11月15日電（記者 余東暉）再過兩個多月就將下台的拜登總統國家安全事務助理沙利文宣稱，考慮到台灣海峽風險的規模，即便2025年風險升高的可能性不大，也應當成為美國新政府處理對華關係的首要議題。



沙利文是14日陪同拜登前往秘魯利馬參加亞太經合組織領導人非正式會議途中，在“空軍一號”上被隨行媒體問到“你認為新政府2025年面臨的有關中國的最大風險是什麼”的問題時做此回應的。



美國官方已經透露，美國總統拜登將於16日在利馬與中國國家主席習近平舉行雙邊會談。沙利文說，這將是拜登作為總統最後一次與習主席會晤。“這是一個標誌我們已經在兩國關係上取得進展的重要機會，同時也可以讓我們度過這個微妙的過渡期。我們希望保持一定程度的穩定，即使我們繼續與中國激烈競爭。我們需要管理這種競爭，以免演變成衝突。”



前一天，在白宮記者會上，沙利文表示，拜登將傳達的信息是：我們需要在美國政府過渡期間保持美中關係的穩定、清晰和可預測性。為了負責任地管理這場競爭，我們必須長期維持各個層面的溝通渠道，特別是兩軍溝通渠道。在美中關係的這個關鍵時刻，有實際工作要做，以確保我們在未來兩個月的權力過渡中不會遇到任何問題。