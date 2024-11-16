第六屆僑博會將於僑鄉青田啟幕　亮點滿滿

僑博會開幕式主會場。（圖源：“青田縣婦聯”微信公眾號） 中評社北京11月16日電／據中國僑網報導，11月15日至17日，第六屆僑博會、第四屆咖博會即將在僑鄉青田璀璨啟幕。今年的場館布置如何？各大展區有何亮點？一起走進展會現場，僑博搶“鮮”看！



走進僑博會開幕式主會場，只見衛生打掃、座椅裝飾、流程彩排等會前工作正在穩步推進中，現場一派秩序井然的景象。隨後，記者對各展館進行實地走訪，發現絕大多數展台已完成搭建，工人們正在進行門頭擦拭、地毯鋪設等工作。



“我們目前已完成布展總工程量的90%左右，正在做好最後的收尾工作。”據青田縣僑鄉進口商品城集團有限公司黨委委員、總工程師施高偉介紹，場館內的各類展品正陸續到位，只待盛會啟幕，迎接來自四面八方的賓客。



今年的僑博會（咖博會）有何亮點？施高偉介紹稱，今年僑博會（咖博會）在原基礎上新增了青田製造名優展示、歷史經典產業展示等展區，青田石雕、青田田魚等經典產業將在這裡得到集中展示，“我們希望能夠將具有青田辨識度的本土特色搬到會場內，讓參展商和賓客在領略拉菲、紅酒等洋文化產品的同時，見證青田的獨特文化和千年智慧。”



自2018年以來，青田已連續成功舉辦五屆僑博會、三屆咖博會，累計吸引70餘國3000餘名外籍參展商、4800多家境外企業及2萬餘名採購商參與。如今，第六屆僑博會再啟新程，圍繞“僑見世界、博覽美好”的主題，精心規劃五大展區——國際葡萄酒展區、國際咖啡展區、青田生活方式展區、高端智能－新能源汽車展區及進口商品綜合展區，總面積達9萬平方米，設置展位1600餘個，預計吸引國內外進口葡萄酒企業800家、咖啡類進口商200家及其他各類進口商品企業數百家，參觀人數將達到18萬人次。



除了豐富的商品展示，本屆僑博會（咖博會）還精心策劃了20餘項專業活動與配套活動，包括“TOP 100”精品葡萄酒大賽、進口消費品評比、大師班講座、浙江省咖啡師職業技能競賽等，為專業觀眾帶來知識與技能的盛宴；同時，備受矚目的“僑博之夜”活動，更是以太鶴湖為舞台，網紅橋為T台，通過光影科技與中西文化元素的巧妙融合，打造一場穿越時空的文化盛宴，讓每一位參與者都能沉浸式體驗“出國去休閑 不如來青田”的獨特魅力。



目前僑博會場館已基本完成整體搭建，各類展品正陸續進場，展會周邊的環境美化工作也接近尾聲。僑博倒計時的鐘聲已然敲響，萬事俱備，只待明日盛會啟幕。讓我們全力以赴當好東道主，奮力打造青田共富模式的國際展示窗口，舉辦一場特色鮮明、精彩紛呈的僑博盛會！