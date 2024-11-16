黎以停火談判緩慢前進　以要求保留行動自由

這是11月9日在黎巴嫩首都貝魯特南郊拍攝的以軍空襲後的廢墟。（圖源：新華社） 中評社北京11月16日電／據新華社報導，黎巴嫩消息人士14日說，美國駐黎大使莉薩·安妮·約翰遜當天向黎國民議會議長納比·貝里提交一份停火協議草案。路透社認為，停火談判正顯現更多進展跡象。



但是，以色列以確保停火協議落實為由，要求保留在黎巴嫩境內“行動自由”。黎方人士予以拒絕，認為這一要求“過分”。



傳美國提交書面草案



路透社14日以黎巴嫩兩名政界人士為消息源報導，美國大使約翰遜向貝里提交的停火草案，是美國政府數周來首次以書面形式就以色列與黎真主黨停火提出方案。按照其中一名消息人士的說法，這一草案將得到黎巴嫩方面重視。



《以色列時報》報導，貝里是黎巴嫩真主黨的政治盟友，通常充當西方與真主黨進行外交溝通的渠道。他也是黎以停火談判的一線參與者。



美國駐黎大使館一名發言人說：“達成外交協議的努力一直在進行。”



以色列外交部長吉德翁·薩爾當天與法國外長讓－諾埃爾·巴羅通電話時說，停火努力取得“進展”。據以色列外交部介紹，薩爾強調，任何協議都必須確保可落實，包括真主黨武裝撤出黎南部邊境，並阻止真主黨經由敘利亞繼續獲得武器。



黎總理納吉布·米卡提10月下旬就盡快達成停火表達樂觀。據以色列公共廣播公司報導，美方提議，以色列與真主黨臨時停火60天，其間黎政府軍部署至黎南部邊境並在那裡收繳真主黨武器，以軍在7天內撤出並停止軍事行動；60天後，以黎雙方在美國斡旋下談判，以全面落實聯合國安全理事會1701號決議並解決邊境爭端。



2006年7月，黎真主黨和以色列爆發大規模交火，安理會同年8月通過1701號決議，要求黎以雙方停止衝突。

