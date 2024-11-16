“從錢凱到上海”　中拉合作揚帆向未來

11月14日，在秘魯首都利馬以北的錢凱港，岸邊智能化設備吊裝集裝箱。當地時間11月14日，位於秘魯首都利馬以北的錢凱港開港。錢凱港是中秘共建“一帶一路”重點項目，開港後，中秘間單程海運時間將縮短至23天，節約20%以上的物流成本。（圖源：新華社） 中評社北京11月16日電／據新華社報導，當地時間11月14日晚7時許，秘魯首都利馬總統府一層埃萊斯普魯廳，燈火通明，氣氛熱烈。習近平主席同秘魯總統博魯阿爾特以視頻方式共同出席秘魯錢凱港開港儀式。



活動現場，多國媒體記者早早架好各式攝影攝像設備，準備記錄下對秘魯乃至整個拉美和加勒比地區都意義非凡的歷史時刻。



通過大屏幕連線，兩國元首共同下達開港指令。利馬以北80公里的錢凱港，在夜幕中開啟了港口作業。



高大的岸橋整齊排列，有條不紊地起吊貨物。中遠“秘魯輪”“新上海輪”分別開始卸裝作業，“騰飛輪”緩緩駛離碼頭，鳴笛遠航。無人集裝箱卡車忙碌穿行。



習近平主席和博魯阿爾特總統一邊鼓掌，一邊面向屏幕微笑點頭致意。



錢凱港是兩國元首親自關心推動的重大項目，也是中秘高質量共建“一帶一路”合作重點項目，凝結著兩國人民的共同努力和夢想。



“短短幾年時間里，一座現代化的港口拔地而起，令人振奮和鼓舞。”習近平主席在致辭中說，“從錢凱到上海”，我們正在見證的，不僅是共建“一帶一路”倡議在秘魯的生根開花，也是一條新時代亞拉陸海新通道的誕生。



匯聚千流的太平洋，連接著中國和拉美“鄰居”，也連接著歷史、現實和未來。

