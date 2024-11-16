7個中國鄉村入選2024“最佳旅遊鄉村”

雲南省紅河哈尼族彝族自治州元陽縣阿者科村風光（2024年4月24日攝，無人機照片）。（圖源：新華社） 中評社北京11月16日電／據新華社報導，11月15日，從地球另一端的哥倫比亞卡塔赫納傳來好消息：在此舉行的聯合國旅遊組織執行委員會第122次會議公布2024年“最佳旅遊鄉村”名單，我國申報的7個鄉村入選，成為本屆入選最多的國家。



雲南阿者科村、福建官洋村、湖南十八洞村、四川桃坪村、安徽小崗村、浙江溪頭村、山東煙墩角村——新入選的7個“最佳旅遊鄉村”，與此前入選的8個鄉村一道，共同成為中國鄉村的“世界級代表”。



中國也憑借這15個鄉村，成為擁有“最佳旅遊鄉村”總數最多的國家。



“令人振奮！”負責申報工作的文化和旅遊部工作人員欣慰地說，“昔日默默無聞的村莊，如今站上國際舞台，中國鄉村的蝶變引起了世界關注。”



小小鄉村，何以驚艶世界？



從內陸到沿海，從高原到平原，從東部到西部，此次入選的7個鄉村，在地域、文化、發展模式上具有較強的代表性，充分反映了中國鄉村旅遊發展成就。



人們在這裡洞見綠色中國。



祖國西南，雲南省紅河哈尼族彝族自治州生機盎然，阿者科村就坐落於這裡的世界文化遺產哈尼梯田核心區。

