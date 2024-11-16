習近平會見韓國總統尹錫悅

（圖源：新華社） 中評社北京11月16日電／據新華社報導，當地時間11月15日上午，國家主席習近平在利馬出席亞太經合組織領導人非正式會議期間會見韓國總統尹錫悅。



習近平指出，我們兩年前在巴厘島會見以來，國際和地區形勢發生不少變化。無論形勢如何變化，中韓兩國都應該堅守建交初心，堅定睦鄰友好方向，堅持互利共贏目標，發揮地理相鄰、文化相通、經濟相融優勢，加強交流，深化合作，推動中韓戰略合作夥伴關係健康穩定發展，更好造福兩國人民，為促進地區和平穩定和發展繁榮作出更大貢獻。



習近平強調，雙方應該加強高層交往，增進理解信任，致力於相互成就，實現共同發展。中國堅定不移擴大高水平對外開放，歡迎更多韓國企業來華投資興業。雙方要共同致力於維護國際自由貿易體系，維護全球及地區產業鏈供應鏈穩定暢通，多開展有利於增進友好的活動，鼓勵輿論界、學術界、地方特別是青年人加強往來。歡迎更多韓國民眾來華，希望韓方為中國公民赴韓推出更多便利化措施。中方祝賀並支持韓國接任明年亞太經合組織東道主，願同韓方擴大多邊協調和合作。



尹錫悅表示，兩年前我同習近平主席在巴厘島進行會晤以來，雙方各領域交流合作有序發展。中國是世界經濟增長的重要引擎，為應對世界面臨的問題作出重要貢獻。韓國視中國為重要合作夥伴，希望本著相互尊重精神，秉持建交初心，推動韓中戰略合作夥伴關係不斷發展，更好應對共同挑戰，促進地區和平與穩定。韓方尊重一個中國的政策不會改變，希望參與中國現代化進程，進一步緊密兩國經濟貿易合作。歡迎中方給予韓國公民免簽待遇，願同中方密切人文交流，增進兩國民間友好。韓方願同中方密切在亞太經合組織等多邊機制溝通合作，共同維護多邊主義和自由貿易。



蔡奇、王毅等參加會見。