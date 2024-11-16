世界自行車中心主管：合作培養　全球推廣

11月13日，世界自行車中心主管雅克·蘭德里接受採訪。（新華社記者 連漪 攝） 中評社北京11月16日電／據新華網報導，日前，國際自行車聯盟（簡稱“國際自盟”）世界自行車中心主管雅克·蘭德里在接受新華社記者專訪時表示，隨著自行車文化的日益深厚，中國近年來在小輪車競速等運動項目上加大投入，國際自盟希望通過與中國合作培養精英選手等方式，讓自行車運動及其所代表的健康生活方式產生更大的積極影響。



近期，五名來自中國的小輪車競速項目年輕騎手，在位於瑞士埃格勒的世界自行車中心訓練。蘭德里向記者介紹，與一些技巧性更強的自行車項目不同，小輪車競速更突出競爭，選手們需要通過比賽變得更強。五名中國運動員已在這裡接受了超過一周的訓練。該中心的目標是幫助運動員獲得更多戰術和技術技能，最終躋身世界前列。



這次培訓是國際自盟與中國自行車運動協會合作的一部分。蘭德里介紹，合作的目標不僅是培養能夠在奧運會爭奪金牌的運動員，更在於推廣自行車運動和健康生活方式，這關乎如何培育自行車文化，而建立這種文化的方式是讓更多騎行者成為自行車運動的推廣者。如果有選手在賽道上獲得獎牌，就會成為榜樣，從而帶動更多人參與這項運動。



他舉例說，中國隊在巴黎奧運會上獲得了自由式小輪車公園賽金牌。之後，也許就會有孩子想嘗試這個項目，從而帶動這項運動的普及。未來中國隊如能在小輪車競速比賽中也獲得獎牌，會有同樣的效果。



“我去過中國幾次，在北京和上海，我們看到越來越多的自行車道、越來越多的人騎車，這不僅有體育方面的意義，還有健康方面的意義，每個國家（地區）都應關注這一點。我們想要實現的是，通過自行車運動，幫助提升民眾健康水平，並減輕醫療系統負擔。”蘭德里說。