2024年中國國際帆板大師賽在上海開賽

賽事資料圖（圖源：新華網） 中評社北京11月16日電／據新華社報導，15日，2024年中國國際帆板大師賽在上海青浦拉開帷幕。來自5個國家和地區的150名高水平運動員齊聚上海，在為期三天的比賽期間爭奪專業組、大師組、業餘組三個組別的冠軍.



據悉，原“中國帆板大師賽”升級為“中國國際帆板大師賽”，賽事的國際化水平和影響力進一步提升。中國國家帆板隊的多位歷屆奧運選手將與來自法國、韓國、立陶宛等國家和地區的頂級選手一同參賽，共同呈現一場速度與激情的帆板盛宴。



為了保證比賽的公正性和專業性，賽事嚴格遵循“國際帆聯2021－2024年帆船競賽規則”，並邀請了9位高水平裁判參與，其中包括4名國際級裁判和5名國家級裁判。



從本屆賽事開始，專業組冠軍的名字將被銘刻在獎杯上，成為對中國帆板運動發展的重要見證。



除了激烈的賽事競爭外，本次大賽還注重文化交流與傳承。通過結合上海市青浦區豐富的旅遊資源和獨特的民俗文化，主辦方組織了一系列體商文旅展活動。活動期間，參與者將有機會游覽金澤古鎮、大觀園等標誌性景點，同時體驗阿婆茶、打蓮湘等青浦特色民俗活動，感受脆梨、柿子等當地農產品。



東京奧運會女子帆板RS：X級冠軍盧雲秀表示：“我們的帆板運動從無到有，經歷了漫長的過程。以前我們的帆板器材是我們自己去磨出來的，現在不僅器材越來越好，後備人才隊伍也慢慢建立起來，這些對於我們帆板事業的發展是非常有益的。”



立陶宛運動員雷蒂斯·加蘇納斯說：“這裡的人們非常友好，非常熱情，他們讓我們感覺像回家了一樣。中國的運動員非常擅長在微風中航行和在微風中操縱帆板。我非常高興來到這裡，與這麼多運動員互相學習和交流。”